Verwelkomingsavond Oekraïense burgers en hun gastgezin

Het lokaal bestuur bracht Oekraïense burgers samen aan tafel om kennis te maken met elkaar in hun eigen moedertaal. Ook de gastgezinnen deelden graag hun ervaringen met elkaar.

De burgemeester heette iedereen welkom in het Oekraïens en Russisch. Ze gaf een korte toespraak waarin ze iedereen een hart onder de riem stak. De tolk was aanwezig om mee te ondersteunen en hielp graag met de nodige vertalingen.Zowel de gastgezinnen als de Oekraïense burgers waren positief over de avond, een fijn initiatief dat zeker geapprecieerd werd.