Rij de Ronde van Vlaanderen in Tessenderlo

Tessenderlo

Getrainde wielertoerist of grote fan van de luie zetel, iedereen kan een Ronde van Vlaanderen rijden. 70 keer naar de bakker, 62 keer om frietjes of 50 keer naar de markt fietsen, is ook de Ronde van Vlaanderen rijden. Jouw ronde natuurlijk: op jouw tempo en in jouw buurt.