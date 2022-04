Een dj, die heeft geen last van schaamte, toch? Wij vroegen het aan dj Hakim Chatar. We spreken met hem af op een vrijdagmiddag, maar staan voor een gesloten deur. Hakim blijkt onderweg te zijn naar een spoedvergadering en is me vergeten te verwittigen. Hij laat zijn lief het nieuws doorbellen, omdat hij zelf niet durft. Ja, redelijk gênant toch wel!