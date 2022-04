In Pelt kan je vandaag al een duik in het openluchtzwembad nemen

Wie een duik in openlucht wil nemen kan vandaag al terecht in Pelt waar LAGO Dommelslag het buitenbad liet vollopen. Het is daar een goede traditie geworden. “Inderdaad, van zodra het kwik boven de 20 graden stijgt willen we de eerste zijn in Limburg die zwemmen in openlucht aanbiedt”, luidt het.

“Vorig jaar konden we in maart al het openluchtbad openen, maar toen was het in april weer kouder. Dus het is zeker niet uitzonderlijk vroeg”, vertelt Sander Bochman, centrummanager van Dommelslag. “We volgen de weersverwachtingen al enkele dagen op de voet. En toen we zagen dat de vooruitzichten voor de tweede vakantieweek veelbelovend waren zijn we ons op vandaag gaan voorbereiden. Onze ambitie is toch jaarlijks de eerste te zijn in Limburg die een zwembeurt in openlucht kan aanbieden.” Met zwemwater dat wordt bij gewarmd tot 28 graden, was het alvast aangenaam toeven. “Het water zit klaar onder de bodem van het zwembad, in een soort bufferkelder waar we het schoon houden en verwarmen. Na een finale controle van de waterkwaliteit kunnen we het buitenbad op een uurtje tijd laten vollopen.”

Warmteverlies beperken

En ze komen letterlijk vanuit het buitenland om in Pelt een duik te nemen. “Nou, we komen uit de buurt van Eindhoven. Dat valt nog mee wat afstand betreft”, lacht Yvonne die met de kinderen een fijn tijd beleeft onder een voorzichtige lentezon. “Maar de temperatuur is heerlijk, en de kinderen hadden een pedagogische studiedag. Dit kon niet beter uitkomen. Laat ze zich maar uitleven in de gezonde buitenlucht.” En aan het einde van de dag verdwijnt het water weer in de bufferkelder om het warmteverlies in de nacht te beperken. (gvb)