Astrid Stockman: “Was het een kleine scheur, of was heel mijn achterste zichtbaar voor een volle Bozar?”

BV’s, die durven op een podium te staan, op televisie te komen, hun boeken uit te brengen. Die hebben geen last van schaamte, toch? Think again. Wij spreken erover met sopraan Astrid Stockman, in een brasserie. “Oei, jullie zijn met drie”, zegt ze als ze de fotografe en make-upartieste ook ziet binnenkomen. In minder dan drie minuten palmen we bijna de helft van de ruimte in met al onze spullen. Astrid schaamt zich al een heel klein beetje, en het interview moet nog beginnen, ha!