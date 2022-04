Pastis met wat meer pit? Vervang het karafje water door dit verrassende ingrediënt

Voor wie zich niet schaamt om wat drank bij de drank te gieten: deze keer combineren we pastis niet met ijskoud water, maar gaan we voor een stévig anijsdrankje gebaseerd op bourbon. Je serveert het best met veel ijs. Mocht het toch te pittig uitvallen… leng het dan gewoon opnieuw zonder gêne aan met wat water. Knijp er de limoen in uit voor een extra frisse toets.

Billie Anisette

Voor 1 persoon

5 minuten

Nodig

45 ml bourbon

30 ml Ricard of een andere anisette

een partje limoen

ijsblokjes

Doen

Vul een glas met ijsblokjes. Giet er bourbon en pastis bij. Garneer met limoen.

Zomerspecial

Pastis Plantes Fraîches van Ricard is een heerlijke pastis met een frisse toets anijs, aangevuld met subtiele plantaardige tonen. Het is altijd leuk wanneer een klassiek merk gaat spelen en experimenteren met andere smaken, en in dit geval is het meer dan geslaagd. De originele is er altijd nog en deze is een mooie aanvulling van je thuisbar deze zomer.

www.ricard.com