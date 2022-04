“Ik wilde met flair binnenwandelen, maar botste tegen de glazen deur”: het gênantste moment van Lize Feryn

BV’s, die durven op een podium staan, op tv komen, boeken uitbrengen. Die kennen geen schaamte, denk je? Think again! Lize Feryn bewijst het met bloedeerlijke getuigenis. We gaan langs in haar appartement. Lize zegt dat ze nog snel gestofzuigd heeft omdat haar appartement helemaal overhoop ligt. Maar het ligt er piekfijn bij, en ze zet zelfs chocolaatjes op de tafel. Helaas staan die in de zon, en blijken ze op het eind van het gesprek gesmolten te zijn. Da’s helemaal niet gênant, maar wel zonde. We leren bij: nooit, maar dan ook nooit wachten om chocolade op te eten.