Inbrekersbende stuurt kinderen op pad om te gaan stelen

De correctionele rechtbank van Brussel heeft vrijdag zware gevangenisstraffen uitgesproken tegen dertien leden van een Servische inbrekersbende die in totaal een zestigtal woninginbraken pleegde, onder meer in Landen. Ze stuurden zelfs kinderen op pad om te gaan stelen.

De bende opereerde vanuit de regio Luik en pleegde tussen begin maart 2018 en eind mei 2019 een zestigtal woninginbraken, onder meer in Landen, Aarschot, Bierbeek, Boutersem, Leuven en Tienen. Toen de politie in september 2018 in de regio regelmatig minderjarige jongeren betrapten op diefstal, ging de bal aan het rollen.

Dankzij telefoontaps, observaties en doorgedreven sporenonderzoek konden speurders van de gerechtelijke politie van Leuven achterhalen dat de kinderen werden ingezet om inbraken te plegen. De spilfiguren bleken de ouders van de jonge dieven te zijn. Zij lieten zich omringen door enkele meerderjarige bendeleden om de jongeren te vergezellen en controleren.

De diefjes kregen inbrekersmateriaal en valse documenten mee, moesten zich verplaatsen met niet-verzekerde voertuigen en beschikten vaak niet eens over een rijbewijs. Ze kregen er zelfs van langs als ze sierjuwelen in plaats van gouden juwelen roofden. De bende sloeg niet alleen toe in Oost-Brabant, maar ook in Nederland, Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg.

Effectieve gevangenisstraffen

Afgelopen vrijdag werden de kopstukken van de bende, een 45-jarige man en zijn 41-jarige partner, veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf jaar, waarvan de helft met uitstel. Een 41-jarige vertrouwelinge van het koppel, die als tussenschakel fungeerde, kreeg twee jaar cel. Tien andere bendeleden kregen gevangenisstraffen van drie en vier jaar. Voor alle verdachten die niet op de zitting verschenen, is de onmiddellijke aanhouding bevolen. Zij zullen actief worden opgespoord. De gsm’s en voertuigen van de bende werden verbeurdverklaard, net als de 114.000 euro die in beslag genomen werd. tb/belga