Het gênantste moment van Bart Kaëll: “Haar dak zat vol deuken. Sindsdien probeer ik niet dronken te worden”

BV’s, die durven op een podium staan, op tv komen, boeken uitbrengen. Die kennen geen schaamte, denk je? Think again! Bart Kaëll bewijst het met een bloedeerlijke getuigenis. We staan in het huis van Bart als de robotmaaier in de tuin voorbijrijdt. “Dat is Jacqueline de grasmachine, onze nieuwste aanwinst”, zegt Bart. “Enorm handig, maar wel een verschrikkelijke kleur, dat oranje, niet?” Een ietwat gênante stilte volgt. “Ja,’ stem ik dan maar in, ‘maar de kans dat je erover struikelt is nu wel heel klein!” Oh boy, tijd voor het interview.