“Dat jeukt hier aan mijn achterste, wat is dat?”: het gênantste moment van Mario Goossens van Triggerfinger

BV’s, die durven op een podium staan, op tv komen, boeken uitbrengen. Die kennen geen schaamte, denk je? Think again! Mario Goossens van Triggerfinger bewijst het met een bloedeerlijke getuigenis. Hij verwelkomt me in zijn huis in Heusden-Zolder, dat wat weg heeft van een Spaanse haciënda. Hij biedt me een koffie aan en ik vraag of hij ook wat melk heeft. “Melk is hier op eigen risico”, zegt Mario, terwijl hij mij een flesje geeft waar nog een bodempje in zit. “Geen enkel idee hoe lang dat hier al staat! Tja, da’s wel al een beetje gênant zeker?”