Zangeres Lizzo toont haar shapewearlijn in (bijna) blote billen

De 33-jarige zangeres plaatste zondag een opvallend filmpje op haar Instagram, waarin ze een zwarte beha droeg van haar Yitty shapewearlijn, en een opvallende legging met uitsparingen bij haar heupen en achterwerk.

Over Yitty zei de drievoudige Grammy-winnares eerder: “Ik was het beu om die trieste, beperkende shapewear te zien die letterlijk niemand wilde dragen. Ik besloot de uitdaging aan te gaan om vrouwen in staat te stellen zich weer onvervalst goed te voelen over zichzelf.”

Yitty – de bijnaam van Lizzo in haar kindertijd – heeft verschillende maten van XS tot XXXXXXL. De collectie wordt vandaag gelanceerd op de website van Fabletics. Een Belgische site bestaat niet, maar de Nederlandse levert in ons land.