De nieuwe Paenhuysstraat in Kozen wordt momenteel aangelegd — © LEN

Nieuwerkerken

In Kozen, deelgemeente van Nieuwerkerken, is aannemer Gilen uit Sint-Truiden momenteel bezig met een groot woonproject in en rond de hoeve Paenhuys. Daar hoort ook de aanleg van een nieuwe weg bij, de Paenhuysstraat.