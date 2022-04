NBA-team Minnesota Timberwolves gaat langer door met voormalig Bree- en Bergen-coach Chris Finch

Na een sterk seizoen eindigden de Timberwolves op de zevende plaats in de erg competitieve Western Conference, met 46 overwinningen tegen 36 nederlagen. Minnesota moet nu barrages spelen om door te stoten naar de play-offs. Als de Timberwolves dinsdag tegen de Los Angeles Clippers winnen, stoten ze door. Als ze verliezen, krijgen ze vrijdag een herkansing tegen de winnaar van het duel tussen New Orleans en San Antonio.

De 52-jarige Chris Finch nam het team in februari 2021 over toen hij Ryan Saunders opvolgde. Hij bouwde een mooie reputatie op als assistent-coach in de NBA bij Houston, Denver, New Orleans en Toronto, nadat hij in 2010 tot Coach van het Jaar was verkozen met de Rio Grande Valley Vipers in de G-League.