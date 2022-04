Nederlandse politie arresteert vier twintigers voor zware mishandeling van Lanakenaar (26)

De Nederlandse politie heeft vier twintigers aangehouden voor een zware mishandeling tijdens een feestje in Maastricht in januari. Daarbij raakte vier mannen zwaargewond, waaronder ook een 26-jarige Lanakenaar. Eind maart deed de politie nog een oproep naar getuigen.

De mishandeling vond op zaterdag 15 maart plaats in een huis in de Schwartzenbergstraat in Maastricht. Na een feestje bij een plaatselijke voetbalclub begaf een deel van de aanwezigen zich naar het huis, maar rond 2 uur ’s nachts liep het daar uit de hand. Vier mannen kregen slaag van een aantal andere personen. Het ging om een Lanakenaar van 26 jaar en drie Maastrichtenaren van 23, 27 en 29 jaar oud. De vier mannen liepen zware letsels op en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Een van hen was zo zwaargewond, dat hij daar twee weken moest blijven.

Omdat heel wat aanwezigen en voorbijgangers de zware mishandeling gezien hadden, lanceerde de politie van Maastricht eind maart een oproep naar getuigen. Dat bleef niet zonder resultaat. Maandagochtend werden een 20-jarige en 28-jarige man uit Maastricht aangehouden. Dinsdagochtend werden nog eens twee Maastrichtenaren van 20 en 24 jaar aangehouden. De vier worden verdacht van zware mishandeling en openlijke mishandeling. siol