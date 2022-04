Nieuwerkerken organiseert opnieuw bloesemnocturnes

Sinds de lancering in 2013 zijn de bloesemnocturnes in Nieuwerkerken uitgegroeid tot een klassieker die telkens veel volk weet te trekken. Na een noodgedwongen pauze van twee jaar is het hele gebeuren nu terug. De succesformule blijft bewaard: het gaat om een avondwandeling van 2,5 km met veel nevenactiviteiten. Een gids neemt de deelnemers mee door de fruitboomgaard die sfeervol verlicht is met vuurpotten. Onderweg zorgt de Landelijke Gilde Binderveld voor wat lekkers, toneelvereniging ’t Kringetje zorgt voor vertier.

“In een mini-voorstelling gaan we een hele poos terug in de tijd, toen de inwoners van Nieuwerkerken met het hele gezin nog een centje gingen bijverdienen bij de lokale fruitboer", zo licht Geert Clerix, de voorzitter van ’t Kringetje, al een tip van de sluier. "We brengen een visuele en vocale act die de bezoekers zal onderdompelen in het verleden. Wie kent er bijvoorbeeld nog de snijdersbank en boerenkielen?” Bij aankomst wacht de wandelaars nog een lekkere tas soep en een concert van sfeerband The Beagles. De plaatsjes voor de bloesemnocturnes zijn schaars, 200 per avond, dus vooraf inschrijven is de boodschap.

Praktisch: de bloesemwandelingen vinden plaats op vrijdag 22 en zaterdag 23 april bij Fruitbedrijf Peeters, Tegelrijstraat 211 in 3850 Nieuwerkerken. Er zijn 3 wandelingen per avond: 19.30 uur, 20 uur en 20.30 uur. Meewandelen kost 8 euro (inclusief hapje, drankje en soep), maar is gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar. Inschrijven kan via de website van de gemeente Nieuwerkerken (www.nieuwerkerken.be/Bloesemnocturne) tot de dag voor de activiteit.