Parket onderzoekt oorzaak van brand op gelatinesite in Hasselt

Het parket Limburg is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de uitslaande brand die maandagavond uitbrak op de gelatinesite in de Lazarijstraat. Mogelijk is de brand aangestoken.

Rond 17.15 brak maandag brand uit in de achterbouw van het vroegere atelier van Koen Vanmechelen in de Hasseltse Lazerijstraat. Dat zorgde voor een dikke, zwarte rookpluim die van ver te zien was. De brandweer vroeg om ramen en deuren gesloten te houden. Vooral de bovenverdieping van het leegstaande pand raakte zwaar beschadigd.

Het parket Limburg is nu een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Mogelijk is er dus sprake van brandstichting. Een branddeskundige en branddetectiehond zijn ter plaatse gegaan en het afgebrande gebouw is met een drone in beeld gebracht. dj/siol

© Sven Dillen