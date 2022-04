Michel Van den Brande in de clinch met Floris uit ‘Don’t worry be happy’: “Wat denkt die paljas wel?”

Ondernemer Michel Van den Brande ligt in de clinch met kunstenaar Floris Smet, bekend van het Play4-programma ‘Don’t worry be happy’. Volgens Van den Brande heeft de man het wel “heel hoog in zijn bol” gekregen. De eigenzinnige Floris wilde niet naar een feest van de stellingbouwer komen tenzij die hem betaalde, aldus Van de Brande in Dag Allemaal.

Michel Van den Brande is een welgesteld man, maar hij gebruikt zijn rijkdom ook om goed te doen. Zo organiseerde hij recent een groot feest voor de mensen van ‘Don’t worry be happy’ in Kaai31 in Hamme, de zaak van zijn zoon. Voor de gelegenheid ging Michel de sympathieke broers Louis en Hubert zelfs ophalen.

De grote afwezige op Michels feest was kunstenaar Floris, toch een opvallend figuur in het programma. Aanvankelijk ging het nochtans goed tussen de twee. “Ik had hem al eens geholpen door 1.000 euro te geven voor twee schilderijtjes, terwijl hij 400 vroeg”, vertelt de ondernemer.

Maar toen hij Floris belde met een uitnodiging voor het feest, liep het mis. “Hij zei: ‘Gezien ik de grote ster ben en veel mensen speciaal voor mij zullen komen, wil ik dat ge mij 800 euro geeft.’ Ik viel van mijn stoel. Wat denkt die paljas wel? Mij een beetje geld proberen af te troggelen, ’t is serieus naar zijn kop gestegen. Ik zei: ‘Blijft gij maar thuis, manneke!’” Volgens Van den Brande stuurde de man achteraf verschillende lelijke berichten, waarop hij hem blokkeerde.

“We hebben hem alleszins niet gemist die avond.”, klinkt het. “De zaak zat bomvol. Ik zat aan een tafel met alle leuke mensen van ‘Don’t worry be happy’. De hele avond hebben ze gegeten en gedronken op mijn kosten, een rekening die ik met veel plezier heb betaald.”