Wieze Boys won de beker al vier keer in evenveel finales. — © rr

De terreinen van UD Barcelona in de Steenbeukstraat in Genk vormen paasmaandag (15 uur) het decor voor de bekerfinale van de KLBS. Daarin staan Wieze Boys en Century Hasselt tegenover mekaar. Opmerkelijk: Wieze Boys won al vier keer de beker in evenveel finales. Century Hasselt strijdt voor een tweede bekerwinst.