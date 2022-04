Wat is er dit paasweekend te doen in jouw buurt? Dit zijn de tips van de redactie

Het is Pasen! Het ideale moment om in Bokrijk te ontdekken hoe het paasfeest er vroeger aan toeging. Verder is er veel muziek, mode en ander leuks te doen. Dit zijn onze toptips.

Muzikaal geweld in Diepenbeek

Het weekend van 22 en 23 april belooft stevig te worden in Diepenbeek. Op vrijdag vindt de zesde editie van Fumprock plaats. Punklegende Funeral Dress is er de hoofdact. Een dag nadien staat het bluesfestival Hookrock geprogrammeerd met veel blues en rockabilly op het podium, zoals de Travellin’ Blue Kings die het festival afsluiten. De twee festivals werken dit jaar samen door dezelfde zaal en andere faciliteiten te delen.

Fumprock op 22 april vanaf 19 uur, Hookrock op 23 april vanaf 18 uur in OC Rooierheide, Rooierheidestraat 100 in Diepenbeek. Info: www.fumprock.be , www.hookrock.be

Funeral Dress. — © RR

Beleef Pasen zoals 100 jaar geleden

Ga met de Bokrijkacteurs op pad en ontdek hoe men honderd jaar geleden Pasen vierde. Tijdens de paasdagen is er van alles te beleven in het openluchtmuseum in Genk. Van demonstraties waarbij ambachtslui hun creativiteit tonen, over muziekoptredens tot paasspelletjes en een paaszoektocht. Het wordt een vrolijk paasfeest.

Op 17 en 18/4, telkens van 10 tot 18 uur in Openluchtmuseum Bokrijk, Bokrijklaan in Genk. Info: www.bokrijk.be

© Luc Daelemans

Groot stoffenspektakel

Maak je zelf je kleren? Of misschien ben je op zoek naar een apart motiefje voor een gordijn in de slaapkamer? Het Stoffenspektakel in Trixxo Arena in Hasselt is de grootste stoffenbeurs van Europa waar je echt alles vindt op stoffengebied. De beurs trekt elk seizoen zo’n achtduizend hobbynaaisters naar Hasselt.

Op 20/4 van 9.30 tot 17 uur in Trixxo Arena, Gouverneur Verwilghensingel 71 in Hasselt. Gratis toegang. Info: www.stoffenspektakel.nl

© Stoffenspektakel

Naar buiten!

Op woensdag 20 april heb je geen excuus om binnen te blijven, want dan vindt de Buitenspeeldag plaats. Het wordt in veel gemeenten, na geannuleerde edities, een knaller van formaat met tal van activiteiten, leuke spelletjes, workshops en nog veel meer.

Wil jij weten of jouw gemeente deelneemt en wat er te doen is? Kijk dan op www.buitenspeeldag.be

© Buitenspeeldag

10 jaar C-mine expeditie

Het is exact tien jaar geleden dat de deuren van het ondergrondse parcours C-mine expeditie in Genk opengingen. Dat wordt dit weekend gevierd. Zo komt Theater Froe Froe langs met hun Pretpakket met zes kunstige installaties vol plezier. Cultuurgulzigaard Liesbeth Eysermans maakt een nieuwe onderwereld en een eigen mijngang. Piet Van Dycke schotelt de aanwezigen een acrobatische show voor. Het belooft een feestelijk weekend te worden.

Op 16, 17 en 18/4 in C-mine, C-mine in Genk. Info & reserveren: www.c-mine.be

© Wannes Cré

Op naar duurzame mode

Het is ondertussen negen jaar geleden dat de Rana Plaza-fabriek in Bangladesh instortte. Dat was het moment dat de Fashion Revolution Week is geboren. Modemuseum en de stad Hasselt staan deze week tijdens tal van workshops en lezingen stil bij de kleding die we dragen en de impact van mode en ons koopgedrag op het milieu. Van workshops ‘creëer je eigen kledinglijn’ tot ‘duurzaam inpakken in Furoshiki-stijl’, er is van alles te beleven.

Van 18 tot 24/4 op verschillende locaties in Hasselt. Info: www.hasselt.be/nl/frw

© Modemuseum Hasselt

Met je trouwe viervoeter door de bloesems

Trek er op paasmaandag op uit met je geliefde huisdier en verken de bloesems in en rond Alden Biesen in Bilzen. Deze hondenwandeling, met keuze tussen vijf en tien kilometer, is een initiatief van de hondenschool De Bilzerse Viervoeters. Zo kan je samen met je hond genieten van de bloesems die in bloei staan.

Op 18/4 van 9 tot 13 uur in Alden Biesen, Kasteel6 in Bilzen. Info: www.visitbilzen.be

© Toerisme Bilzen

Mysterieuze ontmoeting

Cultuurcentrum De Adelberg in Lommel kleurt graag buiten de lijntjes. Samen met Roland Spooren van Oscar & the Wolf komt het met een nieuw festival ‘Catch in the Dark’ op de proppen. Op het podium staan jonge wolven, straffe singer-songwriters, felle rockers en meer. Wie dan wel? Dat blijft een verrassing. Drie mystery bands geven het beste van zichzelf. En daarna is het de beurt aan Lommelaar Faisal.

Op 16/4 vanaf 19.30 uur in CC De Adelberg, Adelbergpark in Lommel. Info & tickets: www.ccdeadelberg.be

Faisal Chatar. — © Raymond Lemmens

Op paastocht met Saartje Vandendriessche

Trek nog tot 23 april samen met KWB op paastocht in Genk. Na succesvolle eerdere tochten organiseert KWB ook nu een toffe tocht op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Je wandelt langs verschillende borden waar je een QR-code kan scannen. Saartje Vandendriessche vertelt er een spannend paasverhaal.

Tot 24/4, de tocht start in de Marcel Habetslaan 19 in Genk. Info over de tocht in Genk, en de andere KWB-paastochten in Limburg vind je op: www.kwbeensgezind.be/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1672

© KWB Genk

De lokale rapscene verzameld

Limburgse hiphop en rap doen het goed. Dat kan je met eigen ogen zien op 16 april in Tessenderlo. Daar verzamelt de Limburgse rapscene. Je krijgt er vette beats en straatrap voorgeschoteld door onder andere Rian Snoeks, Het Ei, Vaga en als hoofdact staat Dikke met zijn laidback flow op het podium.

Op 16/4 om 20 uur in Cultuurhuis Tessenderlo, Vismarkt in Tessenderlo. Info & tickets: www.cultuurhuistessenderlo.be

© Kelly Fober

VARIA

Zaterdag 16 april

De paashaas op bezoek

Op paaszaterdag komt de Paashaas een bezoekje brengen in de bib van Beringen.

Stedelijke bibliotheek, Graaf van Loonstraat 2 in Beringen.

Van 10 tot 13 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 16 april

Nationale Ruilbeurs

Ruilbeurs voor verzamelaars van postzegels, postkaarten, munten en andere ruilobjecten.

Sint-Michielsinstituut, Van Baelstraat in Leopoldsburg.

Van 9 tot 15 uur

Basistarief: 1 euro

18 april

Tweedehandsbeurs voor baby- en kinderspullen

Kom een kijkje nemen op de beurs voor tweedehands baby- en kinderspullen.

CC Lanaken, Aan de Engelse Hof 10 in Lanaken.

Van 10 tot 14 uur

18 april

Tweedehandsbeurs voor baby- en kinderspullen

Kom snuisteren tussen het ruim aanbod van speelgoed, babyuitzet, baby-en kinderkleding tot 12 jaar.

GC De Plak, Servaasplein 14 in Diepenbeek.

Van 13.30 tot 16.30 uur

Basistarief: 1 euro

WANDELING

Zaterdag 16 april

Eetbare wilde plantenwandeling

De natuur heeft veel eetbaars te bieden. Biologe en wildplukexperte Ilse Plessers neemt je mee op pad langs bermen, bossen en weilanden.

Parking Slagmolen, Slagmolenweg 76 in Genk.

Van 13.30 tot 16 uur

Basistarief: 25 euro

Zaterdag 16 april

Taffel Trail

Scouts & Gidsen Boseind organiseert een reeks mooie wandelingen n.a.v. hun 50 jarig bestaan, van 5, 12 en 25 kilometer.

Scoutslokalen Boseind, Roosendijk 109A in Pelt.

Van 9 tot 19 uur

Basistarief: verschillende prijzen

Zaterdag 16 april

Volle maanwandeling

De Ranger neemt je mee door de duisternis en brengt je met zijn verhalen helemaal in de sfeer van de vollemaan.

Kattevennen, Planetariumweg 19 in Genk.

Basistarief: 2 euro

Zaterdag 16 april

Nachtwandeling

Trek met een gids op pad voor een nachtwandeling in de Vallei van De Grote Bee.

De Craenenhofkes, Craenenhoefweg in Leopoldsburg.

Om 22 uur

17 april

Kolisbostocht

De Dommeltrippers organiseren een wandeltocht met verschillende afstanden, van 4,8 tot 10 kilometer in ’t Herent en omstreken.

OC De Vraken, Herent 122 in Pelt.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

18 april

Ochtendwandeling

Wandel mee met deze ochtendwandeling en ontdek de vogelgeluiden op en in de omgeving van de terril van Beringen-Mijn.

Parking aan de terril, Orgelwinningsstraat in Beringen.

Om 6 uur

18 april

Paaswandeling

Paaswandeling richting Kattenbos met zijn heide en bosvlakten, naar het Blauwe Meer en het Duits militaire kerkhof.

Feestzaal Den Horst, Gelderhorsten 146 in Lommel.

Van 8 tot 15 uur

Basistarief: 1,5 euro

PODIUM

Zaterdag 16 april

De utopie van Urubu

Compagnie Estro verbeeld in een kitscherig decor het eigenzinnig gedrag van de Urubu, de aasgier.

CC Muze, Marktplein 3 in Heusden-Zolder.

Om 20.15 uur

Basistarief: 21 euro

CONCERT

Zaterdag 16 april

Flaming Fiddles

De ideale twee-in-éénformule voor zowel folkpoplovers als instappers van klassieke muziek. Ataneres Ensemble werkt hiervoor samen met de Peltse band Floris & the Flames.

Palethe, Jeugdlaan 2 in Pelt.

Om 20.30 uur

Basistarief: 15 euro

Woensdag 20 april

Scala

Scala, de acapellaband van de Kolacny broers, viert z’n 25ste verjaardag.

CC Ha, Kunstlaan 5 in Hasselt.

Om 20 uur

Basistarief: 26 euro