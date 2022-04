Weinig waar we ons zo voor schamen als ons mayonaiseverbruik: bij frietjes, op de boterham, bij dagelijkse kost en zelfs bij verfijnd eten willen we toch nog een extra kwakje. Koken met mayonaise is nochtans niet zo vreemd, mayo bestaat vooral uit eieren en olie is daarom een handige shortcut voor sappig vlees, een snelle lunch en zelfs een chocoladecake.