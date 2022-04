Rusland heeft mogelijk gedaan waar al weken voor gewaarschuwd wordt: chemische wapens gebruikt in Oekraïne. Dat beweert althans het Azov-bataljon, dat de zwaar belegerde havenstad Marioepol verdedigt en zegt dat daar gif gebruikt is. Maar officiële bevestiging is daar nog niet van. Hoe controleer je dat? En wat zijn de mogelijke gevolgen?