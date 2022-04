Nieuwe bistro aan Albertkanaal opent binnenkort de deuren

Corona bracht een abrupt einde aan de carrière van Bart Was, die tot dan 25 jaar actief was als eventmanager. Intussen heeft hij in een totaal andere setting de draad opgepikt, en is hij samen met Kathleen gestart met Het Waterzicht, een gezellige bistro langs het Albertkanaal in Lummen. “Een nieuwe uitdaging waar we met heel veel enthousiasme aan begonnen zijn”, stelt het duo.

Meer dan 25 jaar verzorgde Bart Was de meest spraakmakende events in Limburg. Als eventmanager bij S2-Rent stond hij in voor het uittekenen van de concepten, de aankleding en de operationele coördinatie van events als de Nieuwjaarsinvitito, het Zomerkasteelfeest, Genk on Stage, enzovoort. Maar door de coronapandemie werden alle events afgelast, en dus zocht Bart naar een andere bezigheid.

Dat werd de horeca, een sector die hij 4 jaar geleden leerde kennen bij Lummaski, een trendy beachbar die als pop-up een groot succes kende. “Daarmee is de liefde voor de horeca beginnen te groeien”, zegt hij. “Toen er zich een opportuniteit voordeed om daar vlakbij een brasserie over te nemen, hebben we dan ook niet getwijfeld. Samen met mijn ‘partner in crime’ Kathleen hebben we de afgelopen maanden de zaak helemaal op punt gezet, onder meer met een investering in een moderne keuken. Nu de eerste zonnestralen doorkomen, en de fietsers langs het kanaal toestromen, kunnen we eindelijk uitpakken met ons concept van een gezellige, warme bistro aan het water.”

Daarmee is de bladzijde van de eventsector definitief omgedraaid en de carrièreswitch een feit. “Ergens is het natuurlijk wel jammer, maar de ervaring van het verleden nemen we zeker mee om onze brasserie uit te bouwen tot een sfeervolle, familiale zaak waar altijd iets te beleven valt. Kathleen en ik zijn er helemaal klaar voor!”

Het Waterzicht opent de deuren op 23 april en zal iedere dag, behalve maandag, vanaf 11 uur de eerste drankjes en gerechten serveren. Over een maand zal trouwens ook de beachbar aan de overkant op zonnige dagen de gasten verwelkomen. kurt meers