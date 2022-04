Australische tiener spaart twee jaar om auto te kopen, en schenkt hem dan aan slachtoffers overstromingen

Een Australische tiener spaarde twee jaar voor zijn eigen auto, maar besloot die uiteindelijk weg te schenken. Dat aan een slachtoffer van de recente overstromingen in het land.

Het oosten van Australië heeft enkele weken geleden opnieuw te maken gekregen met zware overstromingen. En daardoor verloren heel wat mensen hun bezittingen. In het stadje Woodburn bijvoorbeeld zouden nog zes van de 25.000 huizen rechtstaan. Van over het hele land worden er acties opgezet om de getroffen regio te helpen.

Zo ook door de familie van de zeventienjarige Harry Ledger. Hij trok afgelopen weekend met zijn familie naar het getroffen gebied. Zij wonen zo’n 950 kilometer verderop. Ze besloten te helpen bij de opruimacties. Maar Ledger wou meer doen.

Hij hoorde het verhaal van Dylan Simpson en besloot de man te helpen. Simpson raakte zijn huis en auto kwijt door de heftige regenval en bijhorende overstromingen. In de tussentijd slaapt hij, net zoals velen, bij vrienden en reed hij met de fiets naar het werk. Maar daar is nu verandering in gekomen.

Ledger besloot zijn tweedehands Nissan te schenken aan Simpson. De zeventienjarige had twee jaar gespaard voor de auto die hij zo’n vier maanden geleden kocht.