OPROEP. Werd jouw operatie recent nog uitgesteld?

De Vlaamse overheid moet dringend met een "daadkrachtig beleid" komen om de uitgestelde zorg in te halen. Dat zegt de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Raad WVG) in een advies.

Door de opeenvolgende coronagolven moesten de afgelopen twee jaar veel medische onderzoeken, behandelingen en ondersteuning uitgesteld worden. “Coronagolf na coronagolf zien we hoe medische onderzoeken en ingrepen die niets met Covid-19 te maken hebben op de lange baan geschoven worden. Ook nu is die uitgestelde zorg nog steeds niet weggewerkt. Zo stappen we van de ene crisis in de andere zonder een structurele aanpak”, zegt Tom Balthazar van de Raad WVG.

Volgens de Raad WVG is er nood aan een “structureel beleid” waardoor de uitgestelde zorg kan ingehaald worden en waardoor ook nieuwe coronagolven kunnen opgevangen worden. De raad reikt daarvoor zelf een reeks van tien beleidsaanbevelingen aan. Zo dringt de raad onder meer aan op een kader met richtlijnen en prioriteiten. Op basis van dat kader kunnen zorgverleners dan oordelen of bepaalde zorg niet langer mag uitgesteld worden. Daarnaast is er volgens de raad nood aan een systeem dat de beschikbare capaciteit monitort en dat tegelijk per eerstelijnszone aangeeft voor welke patiënten “uitstel van zorg en ondersteuning ernstige gezondheidsrisico’s inhoudt”.

De raad dringt ook aan op een nauwere samenwerking tussen zorgverleners en organisaties en op een betere communicatie. “Communiceer duidelijk met patiënten en cliënten over welke zorg en ondersteuning uitgesteld wordt en voor hoelang”, klinkt het.

