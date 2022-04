Nieuwe vestiging van Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) opent in Beringen

In de Harmoniestraat in Beringen opende een nieuwe vestiging van Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR). Hier kan je terecht voor een multidisciplinair aanbod aan behandelingen en revalidatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Naast Beringen zijn er in Limburg nog centra in Hasselt, Bree en Genk.

Voor de vestiging in Beringen investeerde de Vlaamse overheid 300.000 euro via subsidies. Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Wouter Beke is tevreden met de opening van de nieuwe vestiging. In zijn speech had hij het over het gebruik van stimulerende medicatie bij jongeren. “In de voorbije vijf jaar is het gebruik van stimulerende medicatie bij jongeren met 15 procent gestegen. Dat baart mij grote zorgen”, aldus minister Beke. “Bovendien zien we dat jongeren het gevoel hebben dat steeds meer van hen wordt verwacht. Ze voelen een grote prestatiedruk waardoor ze afhaken. Met dit nieuwe Centrum voor Ambulante Revalidatie in Beringen willen we het hulpaanbod toegankelijker maken en evenwichtiger spreiden over heel Vlaanderen.”

Bij CAR Beringen zijn ze tevreden dat ze nu officieel kunnen starten. “We zijn blij dat we onze expertise vanuit andere centra kunnen implementeren in de nieuwe vestiging”, aldus Bieke Oeyen, projectcoördinator CAR Beringen. “We hebben vastgesteld in onze centra in Genk en Hasselt dat zich een grote groep van mensen uit Beringen en omstreken kwam aanbieden voor zorg. De nood was er en we zijn nu dichter bij onze cliënten. Onze zorgprogramma’s worden verstrekt door gespecialiseerde artsen, kinderpsychologen, logopedisten, kinesitherapeuten of psychomotorische therapeuten voor een breed spectrum aan disciplines. De nieuwe vestiging biedt alleen maar voordelen voor onze cliënten.”

Ook Vlaams parlementslid Vera Jans en burgemeester Thomas Vints woonden de feestelijke opening van CAR Beringen bij. (zb)