GEPROEFD. Taart met roze chocolade, of roze reuzemacarons gemaakt door een sterrenchef

Zin in ijsjes, gebakjes, smoothies en milkshakes van een sterrenchef? Haast je dan naar Maastricht, waar Servais Tielman van Beluga Loves You in de stadsrand Smullies opende. Met dank aan het eindwerk van een student.

Sergio Herman, Geert Van Hecke, Gert De Mangeleer, Kobe Desramaults … Allemaal hebben ze al een tweede, toegankelijker restaurant gelanceerd. Maar een sterrenchef die een ijssalon en een patisseriezaak opent, dat is minder voor de hand liggend. Servais Tielman kwam op het idee dankzij de 25-jarige Jonathan van Kleij, die tijdens zijn studies aan de Hotel Management School Maastricht bij Beluga Loves You stage liep.

Het was student Jonathan van Kleij (foto) die Servais Tielman op het idee van een ijszaak bracht met zijn eindwerk. — © RS

“Toevallig was er op een dag een Big Boy Macaron over, een grote en superlekkere macaron die als dessert in het afhaalmenu zat”, verduidelijkt Jonathan. “Dat bracht me op het idee om als businesscase voor mijn eindwerk een zakelijk plan te schrijven voor het openen van een macaronwinkel. Servais was meteen enthousiast. Toen Loes Cordewener - de partner van de financieel adviseur van de Beluga Loves You-groep - zei dat ze droomde van een eigen ijswinkel, vielen de puzzelstukjes in elkaar.”

Groene Loper

Smullies is gevestigd aan de Groene Loper, de met bomen omzoomde boulevard die ontstond na de ondertunneling van de A2. Het interieur valt op door de roze en gouden tinten, die mooi contrasteren met de terrazzovloer. Een snoepwinkel voor klein en groot. Er zijn maar enkele zitplaatsen, maar binnenkort komt er een terras.

Naast het uitgebreide aanbod aan vaste ijssmaken heeft Smullies ook vier specials, en daar kozen we twee bollen (2,20 euro per bol) uit: een bol roze chocolade met framboos en rozenwater en een bol gekaramelliseerde witte chocolade met rozemarijn. Lekker wegscheppend, smeuïg ijs met een voorkeur voor de tweede bol, waarin de rozemarijn subtiel doorsmaakte.

© Serge Technau

Voor thuis namen we enkele zoetigheden mee, onder meer twee stuks Big Boy Macaron. Big mag je hier letterlijk nemen, want het ronde gebakje (6 euro per stuk) is drie centimeter dik en heeft een diameter van tien centimeter. Er bestaan drie versies van. Wij kozen voor de versie met yoghurtcrème, frambozenjam en krokantjes van roze chocolade en die met koffiemousse, gezouten karamel en pure chocolade. Echt iets voor zoetekauwen.

Voor Pasen bestelden we gebakjes in de vorm van een paasei (gevuld met mousse van kokos en een compote van mango en passievrucht, 7,50 euro per stuk) en een taart van roze chocolade met een frambozencoulis (25 euro). Afgaande op wat we al proefden, worden ook dat voltreffers.

© Serge Technau

Waarom hier eten?

1. Naast zestien vaste ijssmaken zijn er altijd vier wisselende specials en vier actualiteits- en seizoensgebonden smaken beschikbaar. Zo wordt er een ijs ontworpen naar aanleiding van Koningsdag, die plaatsvindt op 27 april.

2. De Big Boy Macaron bestaat in drie versies: roze chocolade-framboos, koffie-gezouten karamel-pure chocolade en passievrucht-mango. Oorspronkelijk bedoeld als nagerecht, maar ook lekker bij de koffie.

3. De drankenkaart: vier smoothies, vijf milkshakes en acht soorten koffie (espresso, lungo, macchiato …) van het slow roasted merk Mocca d’Or. Er zijn ook vier soorten bonen (250 gram of 1 kg) van dat merk verkrijgbaar.

De Big Boy Macaron. — © Serge Technau

Adres

Frankenstraat 198, Maastricht

Open

wo-za 10-20 uur, zo 12-18 uur

Praktisch

+31 43 3114398www.smulliesmaastricht.nl