Filippo Ganna bereidt zich met intervallen aan zestig kilometer per uur op de piste voor op Parijs-Roubaix

Filippo Ganna laat niets aan het toeval over met het oog op Parijs-Roubaix. Terwijl de meeste van zijn concurrenten zondag de Amstel Gold Race verreden, is de wereldkampioen tijdrijden zo lang mogelijk in Italië gebleven om daar op de piste de kasseistroken van de Hel van het Noorden na te bootsen.