Pas Geopend: veel roze en alles vegan in beautysalon pronk

Diepenbeek

Miet Vanheusden glimt van trots in haar gloednieuwe salon Pronk in Diepenbeek. “Papa heeft hier keihard gewerkt, daar ben ik super blij mee. Dat alles roze is? Ik wilde dat echt, een roze Pronk-salon. Alles moest gewoon matchen en daar zijn we in geslaagd, denk ik. Iedere vrouw heeft een roze kantje, al moet het daarom niet perse overdreven ‘girlie girlie’ zijn.”

“Ik werk twee dagen per week in Café Beauté in Hasselt, de rest van de tijd ben ik hier aan de slag als schoonheidsspecialiste en hairstyliste. Vrouwen kunnen hier terecht voor haar en make-up, met specialiteiten als haar opsteken, styling, kleuringen, extensions en noem maar op. Alles met vegan-producten. Zelfs de borstels waarmee ik werk zijn vegan.”

“Ik wil dat mensen hier genieten terwijl ze verzorgd worden, vanaf hun aankomst tot vertrek. Hier is altijd parkeerplaats vlak voor de deur.”(dj)

PronkMiet VanheusdenJeugdstraat 76 a3590 Diepenbeek0468/13.41.34www.pronk.beopeningsuren: alles op afspraak