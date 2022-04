Vierde boom eindelijk met succes geplant op Hasseltse Grote Markt

Dinsdagochtend is de vierde boom op de Grote Markt van Hasselt geplant. En geloof het of niet maar dat ging zonder noemenswaardige hindernissen.

Vorige week ging de geplande aanplant nog mis toen bleek dat de aardkluit rond de wortel van de aangevoerde boom te groot bleek voor het plantgat. Dat werd dit keer zorgvuldig nagemeten, ook meteen bij aankomst van de boom. De zilverlinde die rond 8 uur arriveerde vanuit Noord-Frankrijk draagt zelfs al bladeren. Het enige obstakel bestond er in de boom uiteindelijk rechtop in de plantgat te plaatsen. Maar ook dat lukte en dus heeft Hasselt vanaf nu weer 4 bomen op de Grote Markt.

“We zijn uiteraard erg blij dat beide zilverlindes nu goed en wel op hun plaats staan en dat het euvel van vorige week snel is opgelost”, zegt schepen Laurence Libert (Open Vld). “Het was een proces met horten en stoten, maar eind goed, al goed. De Grote Markt is opnieuw een afgewerkt geheel met alles erop en eraan. Hopelijk kunnen de bomen dankzij het lentezonnetje meteen aarden in onze Hasseltse binnenstad.”

Nu volgt nog de afwerking van de zitbank, waarin de derde boom eerder geplaatst werd. En dan maar hopen dat de bomen dit keer wel overleven in hun ondergrondse container, waarvan de waterafvoer nu beter geregeld moet zijn.