Column Shanna Wouters: Vogelnesten

Nu de bomen weldra weer gaan bedekt zijn met hun bladerdek, vliegen de vogels nog snel naarstig op en af om er hun nesten in te verschuilen. Het is vaak een bouwtechnisch hoogstandje. Ik zag afgelopen week nog een kraai sleuren met een tak die wel drie keer zo groot was als de vogel zelf. Vogelnestjes kennen we in alle vormen en maten, in nestkastjes aan ons tuinhuisje, los in de bomen maar ook op ons bord. Met Pasen in aantocht wordt dat waarschijnlijk weer een topper op vele menu's.Ikzelf heb met vogelnesten eerder een hilarische affaire. Zo eentje die me na jaren nog steeds doet glimlachen. Het is het toppunt van kinderlijke onschuld geweest. Het is een van mijn meest memorabele momenten tijdens een autorit op de E40, onderweg naar Ikea. Zelfs als kind waren die keten en ik voorbestemd voor mekaar. Hun eerste winkels gingen trouwens één dag na mijn geboorte open. Kan niet anders dan dat er een onbewuste aantrekkingskracht moet zijn tussen ons.Soit, op de E40 dus, als kind achteraan in de wagen, voorin mama en oma. Onderweg naar de vestiging van Zaventem. Langs de weg hoge bomen gevuld met gigantische kunstige bollen. Bouwsels van vogels, dacht ik. Dus flap ik er in mijn hele overtuiging uit: "Amai hier zitten veel vogels, hoeveel vogelnesten hangen hier wel niet in de bomen!" Mijn moeder maakte net niet een noodrem om me aan te kijken alsof ik van een andere planeet kwam. De eerste 30 seconden kwam er geen antwoord. De vertraagde reactie was eerder een schaterlach, in stereo, van twee dames voorin die mekaar net voordien even een korte blik toewierpen. Wanneer het gelach uitdooft, wordt me duidelijk gemaakt dat ik absoluut geen vogelnesten zie. Het fenomeen heet maretakken. Pre-internet leek me dit toch allemaal heel straf wat ze me wijsmaakten.Door de jaren heen leer ik de "kiss under the mistletoe" kennen uit films en is er gelukkig internet. En ja: tot scha en schande leer ik dat de vogelnesten op de E40 geen spectaculaire bouwsels zijn van de fladderende wezens der natuur. Maar louter een parasitaire plant die zich vastzet in de bomen. Ik ontdek nu overal maretakken. Ook in andere delen van Vlaanderen, zelfs in ons eigen Limburg. Maar elke keer weer, bezorgen ze me een geweldige glimlach, net zoals de kraai met haar veel te grote tak: die wel een echte woonst voor haar kroost aan het bouwen is.