Tentoonstelling Dolf Habets 'Wandelen door het verleden'

Wotra heemkring Neeroeteren was medeorganisator van een tentoonstelling van Dolf Habets met de titel 'Wandelen door het verleden'. Dolf verzamelt al meer dan 50 jaar alles over Neeroeteren en omliggende gemeentes. Meer dan 500 kaften vol met krantenknipsels, rouwprentjes, postkaarten en oude foto's van Neeroeteren en omstreken kan je terugvinden in zijn collectie. Dolf heeft geen computer om alles op te slaan, maar geen nood. Vraag hem iets en in een mum van tijd heeft hij gevonden wat je zoekt. Op 1 maart 1990 hield Dolf Habets reeds zijn eerste tentoonstelling in Neeroeteren, waarvan een artikel verscheen in Het Belang van Limburg. Met de medewerking van de heemkundige kring Wotra Neeroeteren kon Dolf vorig weekend weer eens uitpakken met zijn prachtige verzameling. Hij had zich wel beperkt tot het verleden van Neeroeteren en bracht meer dan 150 kaften aan materiaal mee. Alles werd in goede banen geleid door de leden van Wotra, zij stonden in voor de drankvoorziening en gaven de bezoekers een woordje uitleg. Alles begon zaterdagmiddag om 12 uur met een receptie in het CCN. Wotra-voorzitter Arnaud Grispen verwelkomde zaterdag alle gasten op de receptie: "De expo van Dolf Habets past perfect in de doelstellingen en werking van onze heemkundige kring Wotra. Daarom verlenen wij hieraan ook graag onze medewerking. Eveneens danken wij de stad Maaseik voor de medewerking aan deze tentoonstelling."Schepen van cultuur Myriam Giebens gaf een mooie speech over wat Dolf en Wotra betekenen voor de stad Maaseik. Meer dan 400 personen bezochten op de beide dagen de tentoonstelling.