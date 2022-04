Verbondenheid voelbaar op paasfeest van Okra Beek

Na een korte bezinning werd er genoten van een uitgebreid en lekker diner. Na dit driegangenmenu vond de algemene ledenvergadering plaats. De twee nieuwe bestuursleden, alsook de nieuwe leden werden voorgesteld. Ondanks de moeilijke coronaperiode mocht Okra Beek 17 nieuwe leden verwelkomen. Vervolgens werden de komende activiteiten van het trefpunt onder de aandacht gebracht. Voor ontspanning werd gekozen voor het thema nostalgie. Op een groot scherm was een montage te zien van foto’s van de activiteiten van de laatste jaren, over hoe zag ons dorp er vroeger uit en werd een film vertoond over het leven vroeger in Beek. Tot slot trakteerde de Paashaas alle leden op een aangepast cadeautje.