Conny stapt 2.600 km naar bedevaartsoord Santiago de Compostela

Ruim honderdvijftig familieleden en vrienden wuifden zondag in Stokkem Conny Mertens uit voor haar pelgrimage naar Santiago de Compostela. Een voettocht van 2.600 kilometer die Conny overbruggen wil in 140 dagen.

De wandelaarster kreeg de stapmicrobe te pakken tijdens haar vakantie in Oostenrijk. Een voor haar toen nog onbekende persoon wist haar met zijn enthousiasme te overtuigen, zodat Conny de uitdaging aanging. Minutieus heeft ze tijdens de afgelopen maanden de route naar het Spaanse bedevaartsoord voorbereid. Haar doel is tijdens de eerste weken dagelijks ongeveer 20 kilometer te stappen, om nadien geleidelijk het afgelegde dagtraject op te voeren tot 30 kilometer. Tijdens de eerste week kan ze overnachten bij vrienden, nadien zal ze telkens naar een overnachtingplaats moeten uitkijken.Niet alleen de afstand, maar ook de meegezeulde bagage van 17 kilo is een zware dobber. Vanuit ’t Uchterhoes, waar de sympathisanten genoten van een ei/spekontbijt om Conny financieel te steunen, ging de wandelaarster naar de parochiekerk, waar pastoor Emmanuel haar zegende en een voorspoedige reis toewenste. Ze hoopt einde augustus eindelijk met eigen ogen de basiliek van Santiago de Compostela te kunnen aanschouwen.Tenslotte gaf ze nog mee: "Wanneer ik in mijn vooropgesteld doel slaag, wil ik de laatste 100 kilometer van mijn terugreis naar Stokkem eveneens te voet afleggen."