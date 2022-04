Populaire escorte kan even geen ‘seks-juf’ zijn na rapporteringen op haar TikTok-kanaal

45.000 volgers heeft de ‘seks-juf’ van TikTok op haar account. En dat op maar drie weken tijd. Ondertussen wordt ze herkend op straat, aangeklampt op school, haar telefoon staat niet stil en de berichten stromen binnen.

Mel haalt veel vreugde uit het beantwoorden van seksvragen waar de jeugd een antwoord op wil. Maar dat kan ze de komende dagen even niet meer. Door een aantal rapporteringen is haar account op TikTok sinds zaterdag stilgelegd. Ze had haar account zelfs nog maar net terug nadat het was verdwenen om dezelfde reden.

Al zeker tot donderdag kan de Herentalse sekswerker geen video’s meer posten op haar hoofdaccount. Zelfs haar backup-account is uitgeschakeld door TikTok. Vreemd, want educatieve video’s zijn nochtans toegelaten op het platform.

Mel blijft alvast niet bij de pakken zitten en maakte accounts op Instagram en Telegram om daar haar missie verder te zetten. Gelukkig vinden haar fans de weg naar deze kanalen en wordt ze ook daar overladen met vragen.