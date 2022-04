Parijs-Roubaix-revelatie Florian Vermeersch: “Pogacar staat een klein trapje onder Van Aert”

Florian Vermeersch (23), de revelatie van vorig jaar in Parijs-Roubaix, noemt de vergelijking die gemaakt wordt tussen hem en Tom Boonen “een vergiftigd geschenk”. Dat doet hij in Humo, waar hij heel veel respect voor Wout van Aert uitspreekt.

De youngster Lotto-Soudal eindigde vorig jaar op zijn 22ste als tweede in Parijs-Roubaix. Het deed wat denken aan Tom Boonen, die twintig jaar geleden als 21-jarige ook op het podium eindigde in de Hel van het Noorden. “Niet iedereen is gemaakt om zoveel klassiekers te winnen als Tom”, legt Vermeersch uit dat hij niet per se blij is met de vergelijking met Boonen. “Mij zul je ze nooit horen maken. Wie zich met anderen vergelijkt, is bezig met zaken waarop hij geen vat heeft.”

Vermeersch, die nu zegt “trots” te zijn op zijn prestatie van vorig jaar, zegt in hetzelfde interview dat niet Mathieu van der Poel of Tadej Pogacar maar Wout van Aert de sterkste renner is van het peloton. “Voor mij steekt hij boven iedereen uit. Zoals hij in de slotrit van Parijs-Nice naar boven ging: mensen beseffen niet wat voor een prestatie dat is. (...) Pogacar staat maar een klein trapje onder Van Aert.”