Vrees voor chaos bij start Champions’ play-offs: wellicht uitspraak pas na eerste speeldag

Gaat iemand in beroep of niet? Dat wordt allicht de hamvraag die zal beslissen of de gestaakte wedstrijd tussen Union en Beerschot van afgelopen zondag en de bijbehorende puntenkwestie tijdig van de baan is voor de start van de Champions’ play-offs (24 april) of niet. “Maar wij geloven niet dat er op tijd duidelijkheid zal zijn”, klinkt het bij Union. Het bondsparket neemt pas ten vroegste vandaag een beslissing over de strafvordering.