Ontslag Marlène de Wouters bij VTM had niets met MeToo te maken, zegt voormalige manager

Het vertrek van Marlène de Wouters (56) bij VTM had niets met MeToo te maken, maar wel omdat er voor haar geen plaats meer was bij de zender. Dat heeft haar voormalige manager Rick Tubbax gezegd bij Het Laatste Nieuws.

In het Play4-programma Viva La Feta vertelde voormalige VTM-gezicht Marlène de Wouters voor het eerst waarom ze opstapte bij VTM. “Het begon met vragen of ik eens mee uit wou of op zaterdagavond iets wil gaan eten. Dan weet je: het zal niet over het werk gaan”, zei De Wouters. Machtsmisbruik, noemt De Wouters het. Volgens haar was er geen andere weg meer mogelijk en besloot ze daarom op te stappen.

Maar daar is volgens haar voormalige manager Rick Tubbax niets van aan. Er was volgens hem geen concreet project voor De Wouters en daarom werd haar exclusiviteitscontract niet verlengd. “Dat was met onderlinge instemming: als er wel een programma gevonden werd voor Marlène, zouden we de draad weer oppikken. Maar dat is nooit gebeurd”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

Intussen getuigen ook andere schermgezichten over ongepast gedrag. Voormalig presentatrice Hanne Troonbeeckx (43) vertelt in een interview met De Morgen dat ze van de ‘grote bazen’ te horen kreeg dat ze “te dik” was en dat ze er iets aan moest doen. “Die ervaring heeft me erg gekwetst”, zegt Troonbeeckx. Uiteindelijk besloot ze ook te vertrekken en ging ze aan de slag bij VT4.

