Dodentol door tropische storm in Filipijnen loopt op

Het aantal doden en vermisten in de Filipijnen door de tropische storm Megi stijgt. Tegen dinsdag hadden de autoriteiten al 28 doden bevestigd. De meeste slachtoffers vielen in Baybay City, in de provincie Leyte, bijna 600 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Manilla. Dat heeft een woordvoerder van de stad gezegd.

Massa’s aarde hadden eerder al tientallen huizen bedolven, en er waren zware overstromingen. Zeker 27 mensen in de stad van ongeveer 110.000 inwoners worden vermist. Andere sterfgevallen werden gemeld in de centrale provincie Negros Oriental en de zuidelijke provincies Davao Oriental en Davao De Oro.

Megi, of Agaton, zoals de storm lokaal wordt genoemd, was de eerste tropische storm van het jaar in de Filipijnen. Zondag kwam hij aan land aan de oostkust met windstoten tot 105 kilometer per uur. Ongeveer 22.600 mensen in 17 provincies moesten hun huizen verlaten. De storm is intussen afgezwakt met nog rukwinden tot 75 kilometer per uur, maar is onvoorspelbaar, aldus meteorologen.

