Fabrizio en de vier overgebleven dames uit De bachelor zijn terug in België nadat hun avontuur startte in Griekenland. Hij gaat bij elke kandidaat thuis op bezoek, ook bij Margaux. Tussen de gangen door heeft Fabrizio iets opgevangen over haar en dat zint hem niet... De vrijgezel wil meer duidelijkheid en spreekt er haar apart op aan.