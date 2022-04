VS halen personeel consulaat weg uit Shanghai wegens strenge coronamaatregelen

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag aan bepaalde personeelsleden van het consulaat in Shanghai – zij met een niet-essentiële functie – gevraagd om de stad te verlaten. In Shanghai woedt een coronapandemie en de strenge maatregelen van de Chinese overheid leveren heel wat kritiek op.

Sinds vrijdag konden niet-essentiële personeelsleden van het Amerikaanse consulaat al vrijwillig vertrekken, maar nu is het dus verplicht. Ook de familieleden van het personeel moeten Shanghai verlaten.

“De Verenigde Staten hebben geen grotere prioriteit dan de veiligheid van hun personeel in het buitenland”, aldus een woordvoerder van de ambassade. Volgens hem hebben de Amerikaanse autoriteiten hun bezorgdheden ook overgemaakt aan de Chinezen.

In Shanghai kregen de strenge quarantainemaatregelen om het aantal coronabesmettingen in te dammen al heel wat kritiek. Besmette kinderen worden er van hun ouders gescheiden, en er zijn berichten over voedseltekorten. Maandag beloofde de Chinese overheid de maatregelen te versoepelen, maar het is niet duidelijk hoeveel van de 26 miljoen inwoners daarvan zullen kunnen genieten.