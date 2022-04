Britney Spears (40) kondigt na jarenlange verplichte anticonceptie zwangerschap aan op Instagram

“Ik verloor zoveel kilo’s om op vakantie te gaan naar Maui en nu zijn ze terug. Ik vroeg me af wat er aan het gebeuren was (...) en toen deed ik een zwangerschapstest.” Het resultaat van de test? Positief. Dat schrijft Britney Spears in een bericht op Instagram.

De voormalige popster voegt er in hetzelfde bericht meteen aan toe dat ze zich tijdens haar vorige zwangerschappen niet goed voelde en dat ze blij is dat er vandaag geen taboe meer rust op het onderwerp.

Of Spears echt zwanger is of een grapje maakt om het thema rond prenatale depressie bespreekbaar te maken, is voor heel wat fans onduidelijk. De zangeres maakte de hetzelfde Instagram-post immers ook een verwijzing naar een zogenaamde ‘food baby’, wanneer iemand zwanger lijkt omdat de buik bol staat door veel te eten. “Echt? Ik ben verward, ben je zwanger of niet”, schrijft een van haar fans. Of ook: “Ben je serieus? Ik snap het niet. Maar alleszins proficiat!”

Verplichte anticonceptie

Spears kon jarenlang niet zelf beslissen over hoe ze haar leven leidde. Het was haar vader die besliste wat met haar geld gebeurde of naar welke dokter ze moest gaan. Zo werd ze naar eigen zeggen ook verplicht om anticonceptie te nemen. Sinds de zangeres niet langer onder het curatorschap van haar vader staat, voerde ze al verschillende drastische veranderingen door in haar leven. Zo verloofde ze zich met haar partner Sam Asghari. Nu lijkt de volgende stap dus gezinsuitbreiding. Spears heeft al twee kinderen met haar ex-man Kevin Federline: Sean (16) en Jayden (15).

