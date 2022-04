Anderlecht-CEO Peter Verbeke: “Europa League kan Verschaeren en Gomez overtuigen om te blijven”

Europees voetbal halen, en liefst Europa League en geen Conference League, wordt cruciaal voor het houden van de betere spelers bij Anderlecht. Dat heeft CEO Peter Verbeke maandagavond gezegd in De tribune. “Europees voetbal is bepalend voor jongens als Yari Verschaeren en Sergio Gomez”, zei Verbeke daar. “Als we Europa League halen, zijn ze misschien geneigd om een jaartje langer te blijven.”

Europa League halen kan alleen bij bekerwinst. De RSCA-CEO hoopt ook nog altijd om Joshua Zirkzee te houden. “Het wordt heel moeilijk, maar de hoop is nog niet opgegeven. Ook daar wordt Europees voetbal belangrijk”, besloot Verbeke. (mah)