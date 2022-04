Koppel abrupt uit elkaar gerukt na buscrash: “Andrés vroeg me nog maar net ten huwelijk in Parijs”

Andrés vroeg Ana María voor de fatale crash nog ten huwelijk in Parijs. — © IF

Het koppel dat tijdens de buscrash zondagmiddag op de E19 in Schoten abrupt van elkaar werd gescheiden, was nog maar net verloofd. Andrés Felipe Rodríguez (28) vroeg zijn vriendin Ana María Torres (26) een week voordien ten huwelijk aan de rand van de Seine met de Eiffeltoren op de achtergrond. “Ik was compleet verrast, maar dolgelukkig met zijn aanzoek. We waren zeven jaar samen en waren alle twee gek op reizen. We zouden een maand door Europa trekken ...”, getuigt Ana vanop haar ziekbed.