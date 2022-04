Vuurwerk. Gensters. Het dak eraf. Het had iets voor komende zondag moeten zijn, voor het ultieme slotweekend van discotheek La Rocca. Maar het werd iets van afgelopen maandagochtend. Een verwoestende brand legde meer dan dertig jaar clubgeschiedenis in de as. “Alle mooie herinneringen zijn in rook opgegaan.”