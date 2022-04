Innesto sluit in De Barrier in Houthalen en trekt naar Zonhoven

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel. Sterrenrestaurant Innesto gaat na 12 jaar weg in De Barrier in Houthalen en heropent eind mei op een nieuwe locatie in Zonhoven.

“We konden haast niet wachten om dit nieuws met jullie te delen, maar nu het is zover”, zeggen chef Koen Verjans en wederhelft Sofie De la Rivière. “Eind mei zullen we ons restaurant in Domein de Barrier sluiten. We zetten de stap naar een volledig nieuwe locatie in Zonhoven, waar we de klanten met groot enthousiasme zullen onthalen.”

De zaak zal dan 12 jaar actief zijn geweest in De Barrier, waar Koen en Sofie zich in die tijd hebben opgewerkt tot één van de absolute toprestaurants van Limburg. “We waren in 2010 nog jong en onervaren toen we met een niet te stuiten enthousiasme Innesto openden in de prachtige feestlocatie Domein de Barrier”, zeggen ze. “Twee jaar later werden onze inspanningen dan ook bekroond met een Michelinster. We zijn enorm trots dat we deze kunnen behouden dankzij ons geweldig team en de steun van iedereen die ons bezocht heeft.”

Nu is het tijd de horizonten te verbreden, aldus het duo. “De zoektocht naar een nieuwe locatie was een ware queeste, want we vinden dat onze klanten alleen het allerbeste verdienen. We kijken er dan ook enorm, en met heel veel trots, naar uit om iedereen vanaf zaterdag 28 mei te kunnen verwelkomen in ons nieuwe restaurant aan het Kapelhof 13-15 in Zonhoven-centrum.”

Het wordt een volledig nieuw restaurant (architect Mieke van Herck), waarin beleving centraal komt te staan. “We kunnen dan niet alleen binnen de gasten verwelkomen, maar op zonnige dagen ook het ruime terras in de idyllisch tuin gebruiken om de gerechten te serveren”, zeggen Sofie en Koen. “Op de eerste verdieping hebben wij een stemmige lounge ingericht, waar klanten kunnen genieten van een aperitief of digestief. En last but not least bieden wij de mogelijkheid aan om een onvergetelijke, intieme private dining voor maximum acht personen te reserveren te midden van onze wijnkelders.”