17-jarige olympische zeilster sterft bij trainingsongeval

Een olympische zeilster uit Tunesië is op training om het leven gekomen. De 17-jarige Eya Guezguez ging zondag met haar tweelingzus Sarra het water op. Door hevige wind kapseisde hun boot. Sarra overleefde in tegenstelling tot haar zus het ongeval. Dat meldt het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maandag.

De tweeling trad vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio aan in de 49 FX-klasse. Ze werden er 21e op 21 deelnemende teams en hoopten er in 2024 bij te zijn op de Olympische Spelen in Parijs.

“Eya was een inspirerend talent. Ze was een rolmodel voor atleten van haar generatie”, laat IOC-voorzitter Thomas Bach optekenen.