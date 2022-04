Zinzi Aegten heeft een vliegende start genomen bij het begin van het zomerseizoen dressuur van de Kempische Regionale. In Alken pakte de 30-jarige Breese in de initiatieproef 1 en 2 tweemaal goud met Nestor en tweemaal zilver met Nibali. In niveau 2 en 3 won zij tweemaal met Cadanza.