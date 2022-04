Pasen is traditioneel het feest waarbij we ons massaal te goed doen aan chocoladen eieren, in alle maten en gewichten, al dan niet met een smaakje. Maar tijdens het ontbijt of de brunch durven we ook al eens een echt ei op tafel toveren. Ladychef Sofie Dumont gelooft dat de variaties in gerechten met eieren eindeloos zijn en deelt drie recepten die je in weinig tijd op tafel zet.