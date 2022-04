Atlético Madrid moet stadion gedeeltelijk sluiten voor Champions League-return tegen Manchester City

Atlético moet voor de return aangeven welke tribunes gesloten zullen zijn. Er dienen minstens 5000 zitjes leeg te blijven, verduidelijkte de UEFA. Verder moet er een spandoek met daarop “#NoToRacism” en het logo van de UEFA duidelijk zichtbaar zijn. De Madrileense club verloor vorige week dinsdag de heenmatch met 1-0, Kevin De Bruyne maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

Op de website van de Spaanse krant Marca is in een video te zien dat Madrileense supporters een nazigroet doen in het Etihad Stadium. Volgens de Manchester Evening News arresteerde de plaatselijke politie meerdere personen, er zijn procedures geopend vanwege racisme en geweld.

Verder heeft de tuchtcommissie van de UEFA beslist om Bodø/Glimt-hoofdtrainer Kjetil Knutsen en AS Roma-keeperstrainer Nuno Santos voorlopig te schorsen naar aanleiding van hun vechtpartij na de heenmatch tussen beide clubs in de kwartfinales van de Conference League. Bodø/Glimt is “verrast en geschokt” door de schorsing en tekende alvast beroep aan.

Bodø/Glimt won de heenmatch met 2-1. Volgens Knutsen wachtte Santos hem op in de spelerstunnel, waar de Portugees hem tegen de muur duwde. AS Roma meldde op zijn website dat de club zich altijd gedraagt “met respect voor de waarden fair play en sportiviteit”. Donderdag is de terugwedstrijd gepland in Rome, zonder Knutsen en Santos. (belga)