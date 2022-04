Onbekenden pleegden een inbraak in de fietsenstalling van een appartementsgebouw in de Luikerstraat in Sint-Truiden. Een fiets verdween. Dat werd zaterdag om 12.20 uur vastgesteld. Nog op de Luikerstraat werd zaterdag om 18.04 uur een winkeldiefstal bij de politie gemeld. ppn